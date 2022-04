Heimana TAU

Entreprise HERBALIFE, cherchent et recrutent des personnes qui cherchent un emploi. Je recrute aussi, des personnes qui non pas de diplôme, des personnes handicapé avec véhicule Veillez m'appelez au 06.47.61.85.23 : Demandez Héimana : Pour participé à la réunion, veillez me laissé : votre nom, prénom et votre numéro téléphone, je me doive d'enregistrer, pour que vous ayez une place libre pour assisté à cette réunion. Mon adresse est au : 6 place des bouleaux 91240 Saint Michel sur Orge. L'entretien ne dure que d'1 heure est GRATUIT ). Soyez relaxe, sympathique. je vous informe uniquement pour vous informé, comment fonctionne le travail. Par exemple : Comment perdre le kilo ? Faire le Masque du visage. Comment avoir pluse de kilo, en gardant la masse musculaires sans grossir. Comment faire la commande sur les produits, ainsi, des réunions en groupe. Merci de votre compréhension. Au plaisir de vous recevoir votre appel, A bientôt.



