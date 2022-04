Heimiti FLORES

Bonjour à tous bien je me nomme FLORES HEIMITI @lias JASMINE beh je suis en classe de terminal et c'est ma dernière année mais je compte bien entreprendre et aller jusqu'au bout de mes rêve soit ê^tre assistante juridique(GREFFIERE) .Mais par conséquent je travaille dans une grande surface en tant que aide comptable,gestion des stocks,préparation des diverse rendez-vous auprès de fournisseurs et d'actionnaires.Bienvenue sur ma page et j'en suis très ravie de vous le faire partager.merci très cordialement.