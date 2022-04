Heinz-Georg Schaloske

Bonjour,



Merci beaucoup pour me donner la possibilité de me présenter en quelques mots:



Si vous êtes le gérant d’une petite ou moyenne entreprise et si vous vendez ou fabriquez des produits qui ont déjà fait leurs preuves sur le marché national je serai peut-être l’homme qui peut vous aider efficacement à vendre vos produits de manière assez rapide et facile dans quelques pays voisins ou plus lointains. Mais ceci vaut évidemment seulement à condition que vos produits aient une véritable valeur ajoutée concernant leur design, leur degré d’innovation, leur rapport qualité/prix, leur originalité, leur qualité de façonnage ou leur image de marque qui permet de les distinguer des produits concurrents et qui les rend désirables pour des acheteurs étrangers. Veut dire, normalement, je ne peux faire des miracles et je n’ai pas des pouvoirs magiques. Si vous avez l’intention de vendre de la neige en Alaska ou du sable dans le desert, je dois passer mon tour, j’ai bien l’essayé aussi quelquefois, mais ça n’a pas vraiment marché.

Alors, si vous avez des produits avec un véritable potentiel d’exportation dans la plupart des cas je serais capable d’identifier et de contacter des distributeurs potentiels ou des partenaires de vente appropriés pour ces produits dans les pays visés. Je sais m’exprimer couramment, à l`écrit et à l’oral, en cinq langues mondiales (Anglais, Français, Espagnol, Portugais et Allemand), je suis assez familier avec les structures de distribution dans beaucoup de secteurs et je connais plus ou moins la mentalité des importateurs, des grossistes et responsable d’achats dans de nombreux pays, je sais comment les approcher et de quelles informations ils ont besoin pour prendre une decision à faveur d’un produit donné.



En géneral, pour trouver des partenaires commerciaux étrangers adéquats il y a deux options stratégiques: la chasse et la pêche. Veut dire, ou vous cherchiez, identifiez et contactiez activement vous-même des possibles partenaires de distribution ou vous preniez soin que des possibles partenaires de vente soient attirés vers vous et vous contacteront eux-mêmes. Dans tous les deux options stratégiques mentionées l’internet joue un rôle crucial. Si vous entrez les mot-clés justes dans les moteurs de recherche ou si vous cherchez dans des annuaires commerciaux ou B2B appropriées vous irez certainement trouver un nombre suffisant de possibles partenaires de diffusion qui puissent être susceptible de commercialiser, de vendre et de distribuer avec succès vos produits dans leurs pays respectifs. Et l’internet offre aussi la possibilité de présenter votre entreprise et vos produits, au moyen de mot-clés soigneusement choisis, d’une manière que l’attention de possibles clients et distributeurs étrangers soit attirés vers votre offre de sorte qu’ils iront vous contacter eux-mêmes.

Grâce à ma longue expérience dans la recherche multilingue sur internet et dans l’identification de partenaires distributeurs et dû à mes années d’expérience practique dans le marketing internet et la prospection téléphonique je suis en mesure de vous donner des conseils et du soutien actif concernant les deux options stratégiques pour la conquête de nouveaux clients à l’étranger cité ci-dessus.

En ce qui concerne les différents types d'assistance pour developper vos affaires à l’international vous allez trouver des informations plus detaillées sur les pages suivantes de cette brochure.



Je serais heureux, si vous aussi, en temps et en heure, me donniez l’opportunité de faire votre connaissance et de pouvoir découvrir vos produits et votre entreprise.



Salutations cordiales



Heinz-Georg Schaloske





Mes compétences :

Commerce International

Interpétariat foires et salons

Entrée dans le marché allemand

Acquisition de nouveaux clients export

Accès marché allemand

Trouver des distributeurs en Allemagne