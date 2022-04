Heitzmann PHILIPPE

Intégration au seing du groupement des mousquetaires depuis 2007 dans l'enseigne automobiles ROADY . Précédemment 15 années chez CASTROL BP cadre commercial et conseiller après vente dans le groupe GVF .

8 ans de gestion du Roady de Belleville sur Saône , une reprise de Roady Roanne et ouverture de Villefranche en 2016 .



Les mousquetaires , c'est l'indépendance , des valeurs et la possibilité de réussir en apportant notre savoir au groupement .



Disponible pour toutes personnes en quête de création de reconversion . Appelez moi 06 16 19 26 41