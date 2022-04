2011 Ingénieur en génie électrique automatique 2011 à l'ENIG,

2012 Mastère en automatique et techniques intelligentes à l'ENIG,

2013/2015 Enseignante à ISSAT Gabès et doctorante à l'ENIG.





Mes compétences :

Modélisation

Pic C

Simulink

Ansys

Machines électriques

Automatique

C++

Electronique de puissance

Méthode des éléments finis

MATLAB

microC

Microcontroleur

Electronique