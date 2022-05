Majdi BEN FARHAT

Je suis un jeune tunisien passionné et soucieux des enjeux environnemental dans la tunisie et le monde. très motivé et très ambitieux, et toujours à la recherche d'opportunités pour élargir mes connaissances pour développer mes compétences et donc servir mon pays.



Intitulé d'un master en sciences et technologies de l'environnement de l'Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax la où j'étais le président du Club environnement de l'institut ce qui a déclenché ma passion pour le travail associatif et la citoyenneté et donc jouer un rôle actif dans la société civile. Cela m’a amené à rejoindre AIESEC Thyna in Tunisia et co-fonder l’Association Tuniso-méditerranéenne de l’Environnement (ATME).



J'ai aussi commencé une carrière en management QSE en tant que responsable management de la qualité dans une entreprise d'assainissement et de services pétroliers.





Mes compétences :

Team management

Environment

Communication

Gestion de la qualité

Gestion de projet

Planification de projet

Sensibilisation environnementale

Planification stratégique

techniques de présentation

Management

Développement durable