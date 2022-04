Hekma SLIM

MON SAVOIR-FAIRE

5 ans d’expérience en tant que consultante et chef de projet dans différents secteurs (tourisme, alimentaire, minier, forestier, pharmaceutique, cosmétique, transport aérien, énergie, industrie, bâtiment…)



• Etude et diagnostique de types de marchés (Français, Canadien, Américain)

• Négociation des contrats

• Organisation des salons, des tournois de golf et des 5 à 7 pour les rencontres professionnelles des dirigeants



MA VALEUR AJOUTEE

• Adaptabilité et réactivité à différents environnements de travail/interlocuteurs

• Réalisation de schémas, présentation de documents argumentés, avec des budgets et des échéanciers, hiérarchisation des informations pertinentes

• Maîtrise des méthodes de gestion de projet





Mes compétences :

Outlook

AMOS

SPSS Satistics

SAS

Google analytics

SAGE CRM

Google adwords

Excel