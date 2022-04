Démarche artistique Heko Köster











Mes premières photos, je les prenais à l’âge de 8 ans, cela m’a permis de développer mon propre regard sur les choses vivantes. Plus que les étudier je pouvais fixer mon regard pour le montrer aux autres et ainsi je racontais les histoires que je n’aurais pas pu mettre en mots. En quelque sorte j’ai développé très tôt une approche poétique dans mes photos.



A travers mon travail, je montre mon attraction pour des choses qui ont déjà vécu et ont des traces de ce vécu. Dans mes itinéraires souvent singuliers, je rencontre mes sujets au passage, et peux passer de longs moments à essayer de les mettre en image comme je sens qu’il faut que je le fasse. Ce que j'essaye de communiquer a travers mes images est l’influence du temps sur tout, quasiment aucun element qui fait parti de notre vie n'est éternel et on en voit les traces, marques et rides chaque fois que l’on ouvre les yeux. Je cherche la beauté dans ces traces. Je cherche les rides du monde.



Dans mon travail artistique en couleurs vous trouverez souvent de la rouille, de la peinture écaillée, un regard sur la nature ayant repris ses droit sur les créations humaines. La volatilité de notre passage sur terre fixée dans une image selon mon oeil, c’est cela que je voudrais montrer.



Durant toute ma vie, l’image a été la ligne rouge, j’ai fait des formations de photographie à l’académie de Rietveld à Amsterdam et j’ai étudié le cinéma à la New York Film Academy, pendant mes études je finançais ma vie avec des travaux photo. Apres mes études je trouvé du travail à la television nationale Néerlandaise ou ou j’ai travaillé comme cameraman. Mais l’image fixe m’est resté toujours le plus chère, depuis une petite quinzaine d’années je vie de ma photographie. Ma signature est dans le détail des choses, objets et matières qui ont été testé par temps et années.

Je plonge dedans et ressors des images qui laissent pour chacun à imaginer. Je vous invite à regarder mon travail.



Heko



