Hela AZIZI

Je suis technicien superieur en genie civile specialite Topographie,session fevrier 1999,j'ai 12 ans d'experience surtout dans le domaine de Travaux publics et Batiment puisque j'ai travailler : a sousse avec societe Ezdihar de Route et VRD comme topographe et suisvi de chantier et execcution manuelle des plans au bureau ainsi j'ai travailler avec societe Eddali a monastir comme conductrice des travaux sur chantier et l'etude des dossier d'execution au bureau puis avec Grands Travaux Meghaieth GTM come responsable technique:execution des dosssiers d'appel d'offres,Etude des projet sur Piste++ et Autocad dans le domaines d'ouvrage d'art et ouvrage hydraulique:stations de pompage et station d'epuration et j'ai travailler comme Gerante dans la societe SORIBAT du 01/2004 jusq'au 12/2010( c'etait mon propre societe) et mainant directrice technique dans un bureau d'Etude de Beton Arme et pilotage des chantiers a sousse.



