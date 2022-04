Hela BEN ADEL

Veiller à la mise en place d'un climat favorisant une intégration optimale des nouvelles recrues et ce en assurant un encadrement et un accompagnement spécifiques et personnalisés. Il s'agit d'accorder à la nouvelle recrue l'opportunité de se fixer des objectifs et de s'auto-évaluer en se basant sur un contrat psychologique qui permet de déceler les attentes entreprise/employé à court et moyens termes.

Une intégration réussie de la nouvelle recrue est le premier pas vers une carrière professionnelle réussie et ce en octroyant à l'employé l'opportunité de renforcer ses points faibles via des axes d'amélioration et à l'entreprise de multiplier les compétences possédées par cet employé.



