Hela BEN RHOUMA

19 ans d’expérience avec un parcours diversifié qui m’a permis de faire évoluer mes compétences professionnelles et mon savoir-faire. :

-7 ans dans une société de développement des applications de gestion (comptable, financière et j'ai pu fonder une connaissance professionnelle approfondie en plusieurs métiers.(ARAB_SOFT).

-6 ans à l‘UIB société Générale : contribution à la migration du Global Banking (Projet ELYSSA) durant une année en tant que prestataire de service puis en tant que employé de l’UIB.

-6 ans à la BTK et à ce jour : 3 ans : contribution à la migration du Global Banking (Projet Horizon) en tant qu’Assistance de Maitrise d'ouvrage. Cette expérience m’a donnée l’opportunité de consolider mes compétences afin de fixer des objectifs évolutifs dans ma carrière et de s’orienter vers le métier bancaire notamment d’ordre organisationnel et règlementaire.

-Du novembre 2014 à ce jour au sein de la Direction de la Conformité : contribution directe à toutes les activités liées au métier Conformité Bancaire en améliorant mes connaissances réglementaires ;

Qualités personnelles : volonté, dynamisme, esprit d'équipe, partage de l’information, capacité d’animation, pilotage et management, disponibilité et respect de la valeur sacret du travail.



Mes compétences :

Oracle

UNIX

Microsoft Excel

VBScript

SQL

Oracle PL/SQL

Oracle 10G

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Project

Merise Methodology

AMC Designor