Hela CHERIF

Que vous soyez jeune promoteur, investisseur étranger, indépendant ou dirigeant d'une société, ou encore... artisan, commerçant ou professionnel libéral, vous avez un savoir faire reconnu, un profil entrepreneurial et vous voulez concrétiser votre projet, reprendre une entreprise mais vous ne connaissez pas toutes les démarches ? Voilà la solution : SHI peut vous aider dans votre approche, elle met à votre disposition une équipe de collaborateurs expérimentés et bien formés, présentant des services complets cadrant tous les secteurs.



Cette équipe va assurer votre démarrage, ainsi qu’elle assure l’organisation et l’exécution de votre comptabilité. Elle propose au client un travail sur mesure qui satisfait ses souhaits spécifiques.