Hichem ZAYANI

Fort d'une expérience très variée d'une vingtaine d'années dans l'industrie de l'hospitalité,l'exploitation d'hotel , de résidences touristiques ,de loisirs et d'affaire a l'international

Homme de communication ,leader ,gestionnaire,stratège,et formateur par excellence ,très impliqué a la qualité de l'acceuil et la mise en valeur du produit qui font partie de mes priorités

Homme à poignée qui maitrise bien mettre des procédures en place de cost control continu et de daily reporting efficace et sélectif

Homme de résultat qui présente une réelle valeur ajoutée en appuyant sur mon gout prononcé pour le business management



Mes compétences :

Sorties

Microsoft Word

Microsoft Excel

Government Legislation

Audit