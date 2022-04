Hichem ZAYANI

Une Maitrise en Gestion ( sciences économiques et gestion )obtenue en juin 1997 de la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis

baccalauréat scientifique obtenue en juin 1992 lycée secondaire de Sbiba





Emploi et fonctions : stage d’initiation via un contrat SIVP dans une entreprise totalement exportatrice pendant 2 ans

Puis , j’ai travaillé au sein de la même entreprise pendant huit ( 8 ) ans dont j’ai remplis les tâches suivantes :

La comptabilité

La gestion des ressources humaines

La gestion des affaires administratives et financières

Service commercial et relations client- fournisseur

Procédures d’export et d’import

Déclarations auprès de douanes



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Comptabilité