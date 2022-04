Héla ELAMINE

Je suis femme de terrain, de projet, autonome, dynamique, organisée et rigoureuse, avec un fort esprit d'équipe, passionnée par les aspects techniques de l'assurance qualité, et capable d'évoluer avec aisance dans un contexte de production en plein développement et auprès des clients.

Je sais appréhender les différentes responsabilités confiées, je sais également être un élément moteur de l'évolution de l'entreprise. La collaboration et la négociation sont mes moteurs pour la mise en place des actions d’amélioration nécessaires à atteinte des objectifs.

Je vous propose mes qualifications et un bref regard sur mon parcours professionnel .



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Informatique

Gestion des carrières

Relation client

Gestion des conflits

Comptabilité

Communication

GQRS

5s et Amélioration continue

Statistiques des donnes qualités (DPM, PPM, Pare

8D, 5Pourquoi, 4M, Ishikawa, PDCA, et QRQC

7 moda

Vente et commercialisation

Yamazumi chart

Certification ISO