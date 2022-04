Héla JALLALI

Mes missions de prédilection ? La création de contenu et de support de communication, la gestion de site web/réseaux sociaux, l'organisation d'événements, la conception de Newsletter, la réflexion stratégique, la veille/benchmark et la coordination et gestion de projets !

Créative et organisée, je mettrais tout en œuvre afin d'atteindre les objectifs qui me seront fixés. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. C'est avec plaisir que je répondrai à vos questions.



Mes compétences :

Gestion de projet

Stratégie digitale

Communication

Analyse stratégique

PAO

Marketing

Veille

Project Management

Digital