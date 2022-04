Je suis khalsi Hela diplômé Technicienne supérieure en énergétique( énergie renouvelable;Energie Solaire) de l'Institut Supérieure des Sciences et Technologies de Borj-Cedria. Je suis une technicienne supérieure au sein de EAM et j'occupe des études de dangers et des études d'impacts environnementales.



Mes compétences :

Réalisation des études d'impact

Des études de danger et de déppolution