Hela MARRAKCHI

J'ai obtenu mon diplôme de licence fondamentale en Gestion des Ressources Humaines à l'institut supérieur de gestion (ISG, Tunis).

Vu que je vise un jour à mener des projets de développement des Ressources Humaines, j'ai constaté qu'un diplôme de licence est insuffisant pour avoir des compétences professionnelles et humaines solides, de ce fait j'ai décidé de continuer mes études et je suis actuellement une étudiante en master professionnel Ingénierie des Ressources Humaines (IRH) à l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises (ISCAE, Tunis).

Comme l’ingénierie des ressources humaines est devenue un facteur stratégique de compétitivité des entreprises, j'espère que ce master puisse m'offrir la possibilité d’accroître et d'améliorer mes compétences.



Mes compétences :

Assiduité

Gestion du temps

Esprit d'équipe

Écoute active

Esprit d'initiative

Communication

Rigueur

Ressources humaines

Relationnel

Travail en équipe