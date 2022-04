Hela SEKMA

Mon cursus pluridisciplinaire ainsi que mon expérience professionnelle et extra professionnelle me permet d’assoir un solide socle de compétences techniques dans les domaines de traitement, validation et analyse des données ainsi que des compétences organisationnelles.

Passionnée par l’informatique et par l’analyse statistique des données, je cherche un métier en système d’information qui combine ces deux volets.



Mes compétences :

MATLAB

Fortran

Turbo pascal

Oracle

Microsoft SQL Server

C++

Maple

ArcView

R

Python

SQL