Hela TOUMI

Je suis actuellement en 1ère année d'un Mastère Expert en Stratégies Digitale à Digital Campus - Toulouse en alternance chez Agoravita en tant qu'Assistante Chef de Projet Web.



J'ai auparavant effectué une formation sur 2 années d’études en BTS Commerce International qui m’ont permis de développer des connaissances ainsi que les aspects techniques du plan de ma formation en mercatique, commerce, de même qu’en bureautique et gestion des opérations import-export.



Suite à mon BTS, j'ai réalisé une formation (bac+3) en Spécialisation Conduite de Projet Web, qui m'as permis d’acquérir et d'élargir mes compétences en gestion de projet, graphisme et web design.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Méthodes de financement à l'export

Etude de marché

Etudes Marketing

Microsoft Office

Adobe Photoshop

Import/Export

Gestion de projet web

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Web design