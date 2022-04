Hélaine GALIAZZO

Direction de projet / Organisation / Stratégie / Assistance aux utilisateurs



- Pilotage de projets : rédaction d’expression de besoin, cahier des charges, spécifications fonctionnelles, stratégie de test et recette

- Développement de produits : stratégie marketing et produit, business model, management de l’innovation, conception de prototype

- Optimisation des performances : analyse et diagnostic organisationnel, conduite du changement et accompagnement des utilisateurs

- Management et animation d’équipes





Mes compétences :

Marketing

MOA

Organisation

Management

Innovation

Banque

Management de produit

Gestion de projets

Stratégie digitale