Helder ALVES

Création du cabinet Civilis Expertises en 2016 après plus de 30ans d'activité dans le domaine de la construction, sa gestion technique et management. Le cabinet d'expertises en bâtiment intervient pour tous désordres techniques liés au bâtiment et à l'immobilier. Expertises techniques pluridisciplinaires, expert d'assuré, sinistres, assistances et conseils. Assistance à réception, CCMI, livraison VEFA, expertises amiables et litiges. Bien que le siège soit en ILE de FRANCE, son rayon d'action est national. Le cabinet est agréé par le groupement national d'experts CFEIB dont ALVES HELDER est le secrétaire général depuis début 2019. Le cabinet apporte sa contribution technique auprès de nombreux conseils juridiques (avocats) dans de nombreuses expertises judiciaires. Interventions auprès des syndics et autres acteurs de l'immobilier.



