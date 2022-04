Helder ALVES

Ces 7 années à développer un grand nombre de films publicitaires (live et animation, TV ou digitaux) ont fait naître en moi une véritable passion pour la production.



M’impliquer et accompagner chaque étape d’un projet tout en assurant la coordination artistique et une bonne entente entre différents métiers est pour moi une source de motivation !



De la conception à la réalisation des campagnes, en passant par la présentation de mes idées (script, visuels clés, storyboards, mood), jusqu'au suivi de production, je m’efforce toujours d’être attentif aux détails et rigoureux. Je suis aussi très appliqué pour donner des directions claires et rendre des débriefs précis afin d’assurer une collaboration optimale entre tous les intervenants d’un même projet.



Par ailleurs, et à titre personnel, ces passions de la direction artistique et de la production audiovisuelle m’ont amené à m’investir dans la création de divers supports de communication pour des courts-métrages, des documentaires et un label de musique indépendant.



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Publicité

Adobe Photoshop

Graphisme

Adobe Illustrator

Marketing

Communication

Adobe Premiere

Adobe InDesign

Création artistique

Production audiovisuelle

Gestion de la production

Direction artistique

Film publicitaire

Graphisme publicitaire

Social media

Graphisme print