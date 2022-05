Lauriane CAUCHY

Diplomée en communication visuelle en juin 2007, j'ai pu exercer mon activité professionnelle en agence et y découvrir le travail d'équipe, dans le respect des objectifs et des contraintes de l'entreprise et de ses clients.

J'ai également réalisé des projets en freelance et par conséquent en totale autonomie dans mes rapports avec mes commanditaires.



Les missions accomplies concernaient essentiellement des projets de Design Graphique (identité, édition, événementiel....) et de Marketing pour des secteurs d'activités variés: culture, santé, cosmétique, institutionnel....

Ces expériences professionnelles m'ont permis d'acquérir progressivement les qualités requises dans la vie professionnelle : polyvalence, réactivité, rigueur, écoute....



C'est pourquoi, soucieuse de mettre à profit mes acquis et de les enrichir, je suis avide de nouvelles expériences...





Logiciels:

Photoshop, Illustrator, In-design





Mes compétences :

Création

Marketing

Communication

Édition

Graphisme

Print

Communication - Marketing

Evénementiel

Graphiste Print

Multimedia

Print & web

Web