Helder NEVES

Fort d'une expérience en qualité de Manager dans le secteur de la publicité et maintenant dans le domaine de l'assurance. J'ai pu participer à la mise en oeuvre du développement de la politique commerciale de plusieurs équipes sur IDF/OISE.



Mes capacités à m'adapter très rapidement à ce type de poste me permettent d'être opérationnel sur des fonctions de management, formation, animation commerciale et conduite de projet.



Véritable moteur, doté d'un excellent relationnel, ayant un sens aigu de la négociation et de la relation clientèle. Mon objectif est de créer une synergie orientée vers l'accompagnement de la force de vente en intervenant sur la fixation et l'atteinte des résultats.



Mes compétences :

Animation

Management

Recruteur

Formation