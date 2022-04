Helen CHANDLER

De la langue maternelle anglais et résidente en Bretagne depuis janvier 2007, mon métier est l'enseignement de l'anglais d'entreprise et général (conversation et grammaire) aux professionel(le)s. Mes stagiaires, de tous niveaux, viennent des milieux divers, y compris les ingénieurs, les informaticiens, les commerciaux et les comptables. Je parle un bon français, donc je peux fournir des explications en français aux stagiaires qui préfèrent cette approche.



Je suis habile en communication et, avant de devenir formatrice d'anglais, j'ai travaillé en angleterre en tant que secrétaire bilingue. J'ai obtenu mon Diplôme de Direction Entreprise en 2004.