Helen DAVID

J'ai exercé pendant trois années en tant que chargée de communication sur la région parisienne. J'ai notamment travaillé au sein d'Aéroports de Paris.J'ai participé à la gestion d'événements sur le thème de l'emploi, à destination de la population riveraine de l'Aéroport de Paris-Orly.



Aujourd'hui je m'installe sur la région nantaise pour améliorer ma qualité de vie.



Très sensibilisée aux problématiques d'insertion, de maintien dans l'emploi et de santé au travail je souhaiterais mettre mes compétences de communicante au service d'un pôle de ressources humaines au sein d'une entreprise de la région Nantaise.



Je reste ouverte à un poste en ressources humaines dans le cadre d'une formation en alternance dans l'optique d'un élargissement de compétences (niveau master).

Je suis titulaire d'une RQTH.



Dynamique et tenace, je suis reconnue pour mes qualités relationnelles et mon goût pour le travail d'équipe

j'aime le sport notamment la natation et le surf



je reste à votre disposition pour toute question, au plaisir d'échanger prochainement avec vous.



Mes compétences :

Communication interne

Communication externe

Gestion événementielle

Microsoft Office

Gestion de projet

Communication

Conseil