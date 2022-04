Héléna BARON

Portfolio en ligne

Designer graphique et illustratrice sensible, intuitive et créative, j'aime apporter et partager de nouvelles idées! Mes voyages sont pour moi une grande source d'inspiration...



Je reste ouverte aux opportunités et étudierai toutes propositions susceptibles de me faire évoluer professionnellement et artistiquement.



J'ai acquis au cours de mes différentes expériences, les compétences suivantes:



- Créativité, sensibilité, inventivité, innovation.

- Autonomie et organisation.

- Planification de la charge de travail et organisation.

- Analyse des demandes, réactivité, respect des délais.

- Elaboration et suivi d'un projet dans sa totalité.

- Sens de l'initiative et force de proposition.

- Travail d'équipe, écoute, échange et observation.

- Capacité de recherche. Curiosité.

- Recherche le contact. Elargissement du réseau contacts dans différents domaines de création.

- Connaissance du monde de la licence et ses contraintes (approbations).

- Connaissance des matières textile et cuir + procédés d'impressions et de fabrication.

- Collaboration avec les stylistes et choix des thèmes de collections.

- Mobilité à l'étranger et en France.

- Connaissance des relations France / Asie liées au commerce de gros (visites d'usines, rencontres fournisseurs, travail en show room en Chine).



je maîtrise la suite Adobe Photoshop, Illustrator, In Design, Excel.



Mes voyages: Les Antilles, Maroc, Bali, Lombok, Angleterre, Inde, Chine, République Tchèque, Espagne, Canada, Sénégal, Italie...



Mes compétences :

Design graphique

Communication visuelle

Photographie

Adaptabilité

Organisation

Persévérance

Esprit analytique

Esprit d'initiative

Esprit d'équipe

Création artistique