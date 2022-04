Héléna CADIOU

Si je devais résumer mes 20 dernières années en deux mots, ils seraient: EVOLUTION et PARTAGE .

A 20 ans, je me suis retrouvée par hasard conseillère de vente dans un commerce spécialisé. J'ai alors changé mon axe d'études pour obtenir deux ans plus tard, un BTS Action Commerciale par correspondance.

A 23 ans, me voilà donc responsable de magasin en distribution spécialisée. J'y rencontre mon futur mari et par souci éthique, je change d'enseigne.

Ainsi, à 27 ans, on me confie la responsabilité d'un des plus gros rayons textiles féminins d'une des plus grandes enseigne française. Quelle fierté! J'y évolue, je prends en charge la gestion de la paie et de la planification. Surmenée? Un peu mais cela ne m'empêche pas d'être tutrice puis formatrice sur différents items tels que l'organisation du travail.

Bien, un jour j'ai 36 ans, je me spécialise de plus en plus dans l'humain et je ne trouve plus mon compte dans l'entreprise.

Advienne que pourra, je quitte ma magnifique équipe pour reprendre les études.

37 ans, un an plus tard donc, j'ajoute une Licence en Science s de l'Education sur mon CV. Dans le contre temps, j'ai ma première expérience de prof pour des BTS MUC. Quel stress! Quel trac!

38 ans, comme tout se passe très très bien, je décide de franchir le cap du Master. Je m'inscris alors à Montpellier en Sciences de l'Education. Du pur bonheur! Je me spécialise en sociologie des organisations, et en psychosociologie.

39 ans, j'ai dit psychosociologie? j'ai souhaité en savoir davantage sur les liens, les nœuds et les rouages humains en entreprise. J'entreprends un Master 2 Psychanalyse, que je spécialise sur les rapports au travail. Quelle superbe explosion intellectuelle! C'est bien là qu'est le cœur de ma vie: FACILITER les RAPPORTS HUMAINS; AIDER au BIEN ETRE SOCIAL.

40 ans: si j'ai obtenu mon Master 2 avec une mention Très Bien, dont une note de 16 à mon mémoire, c'est qu'aujourd'hui je souhaite redonner ce que j'ai appris....Je suis très heureuse d'enseigner à un public en réinsertion, et je serais d'autant plus épanouie si je pouvais aller plus loin dans ma démarche d'aide aux autre...



Mes compétences :

Pédagogie

Psychanalyse

Groupe de travail

Communication

Commercial

Coaching professionnel

Management

Accompagnement