Jacqueline BAUDRU

Professionnelle de la formation, depuis 25 ans.



EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

- Formatrice de formateurs (approches actionnelle et communicative), enseignement FLE et FOS (français de l'ingénieur), soutien aux élèves "décrocheurs" (Lycée pro), free-lance (fle et fos)

- Directrice adjointe Eurocentres France (La Rochelle)

- Coordinatrice APP (Kourou, Guyane)

- Coordinatrice des bilans de prescription linguistique (Région Poitou-Charentes)

- Formatrice de formateurs;

- Formatrice de FLE:

> en France : La Rochelle, Montpellier, Paris, Bordeaux;

> à l'étranger : Etats-Unis, Mexique;

- Chargée de cours à l'université de La Rochelle;

- Formatrice en Formation Professionnelle Continue.



FORMATION CONTINUE et STAGES

- Ingénierie de la e-formation (Rennes I)

- Ingénierie de formation (Rouen)

- Management des équipes (CNAM);

- Formation des nouveaux coordinateurs d'APP (Algora-Paris);

- Université d'été du CIEP à Caen: initiation à l'ingénierie de formation et des systèmes de FOAD;

- Stage à l'Ambassade de France à New York : enquête et rédaction d'un rapport sur les tests d'évaluation des enseignants de français aux Etats-Unis.



FORMATION INITIALE

Lettres supérieures, Toulouse

Lettres modernes, Toulouse - Bordeaux

Sciences du langage. Bordeaux

Sciences de l'information et de la communication. Bordeaux

Français langue étrangère. Grenoble

Sciences de l'éducation - ingénierie de formation. Rouen



Mes compétences :

Coach

Coordination

Coordinatrice

Enseignement

FLE

Formation

Formatrice

Français

Français Langue Etrangère

Ingénierie

Pédagogie

Responsable de formation

Coaching