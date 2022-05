Patrice BRY

Chargé de Projet Mission Locale en Ile de France depuis 1999.

Formation en CIF 2008/2009 Master 2 Métiers de la formation "Ingénierie et conseil en formation" à l'UFR de ROUEN.



Objectif:

• Développer des compétences dans le domaine de l'ingénierie.



Stage du Master: Fongécif Hte Normandie.

• Expertiser (suivi, analyse, préconisations, adaptation...) la mise en place expérimentale d'un nouveau dispositif «Appui renforcé» dans le cadre de la VAE (Validation des acquis et de l'expérience).

• Faire le lien avec les 2 autres expérimentations misent en place par la Région et la DRTEFP.



Sujet de recherche:

• La sécurisation des parcours professionnels tout au long de la vie peut-elle contribuer à améliorer la compétitivité des entreprises ?

2 hypothèses:

• Les dispositifs existants, favorisant le développement des compétences des salariés, nécessitent une mise en synergie et être en interaction avec la Gestion Territoriale Prévisionnelle des Emplois et des Compétences.

• Le parcours professionnel nécessite, au delà des dispositifs, un accompagnement global et sur la durée pour améliorer l'employabilité du salarié.



Objectif Professionnel:

• Intégrer une structure pour la création et la mise en place de projets liés à la formation...

• Préférence en Hte Normandie ou Région Parisienne.



Atouts:

• Bonne connaissance des différents publics.

• Collaboration avec les institutions.

• Connaissance de nombreux secteurs professionnels.

• Esprit d'analyse et de synthèse.

• Créatif et pragmatique.



Mes compétences :

Conception

Conception de projet

Conseil

Ingénierie

Management