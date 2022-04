Héléna DOULOUMA

Curieuse de connaître le monde qui nous entoure, j'organise des séjours personnalisés et des circuits touristiques sur l'île de La Réunion. C'est une île riche de ses paysages et de son patrimoine culturelle. Je suis créole et je souhaite redécouvrir et partager les valeurs de cette île qui nous porte dans son cœur, et vice-versa !



Mes compétences :

Recherche de partenaires

Relations Presse

Orgaisation de voyages

Gestion de la relation client

Vente à distance

Création de document publicitaire

Webmarketing

Etude de marché

E-commerce

Création de site web