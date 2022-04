Helena FAIVRE

Interprète près la Cour d’Appel de Lyon (sur la liste CESEDA), mes différentes missions m’ont permis de mieux connaître le système juridique français. J’ai appris à faire preuve de calme, de patience et d’écoute tout en restant loyale à l’Institution à laquelle j’ai prêté serment.



Dans mes missions d’interprète, je me suis toujours montrée disponible et de fait, je travaille aux tribunaux, au SPAFT (Police aux frontières), à l’hôtel de police, aux maisons de justice, aux centres pénitentiaires, aux hôpitaux, aux commissariats de police et aux gendarmeries … à Lyon, mais aussi plus largement dans la région Rhône-Alpes Auvergne à Grenoble, à Villefranche-sur-Saône, à Bourg-en-Bresse, à Saint-Etienne ...



Mon souci d'interpréter fidèlement et mon sens du service ont été récompensés à plusieurs reprises par des retours positifs, des encouragements et de nombreuses lettres de recommandation que j’ai reçus tant de la part des policiers que des juges.



Par ailleurs, la diversité des postes que j’ai occupés dans la traduction, dans l’interprétariat, dans l’accueil, dans le consulting et dans l’enseignement de la langue portugaise montre ma facilité d’adaptation dans différentes entreprises mais aussi dans des différentes villes et des différents pays – stage d’études à l’ONU en Suisse (en 2010), programme d’échange en France (en 2008) et aux Etats-Unis (en 2005) – , ma capacité à relever de nouveaux défis et mon envie de découvrir de nouvelles choses. Toutes les opportunités saisies sont en lien avec mes centres d’intérêt : la traduction et la communication. D’ailleurs, elles ont en commun la langue portugaise.



Mes compétences :

Conseil

Formation

Tourisme

Enseignement

Développement durable

Interprétariat

Localisation

Littérature

Communication

Marketing

Traduction juridique

Traduction

Linguistique

Relecture / corrections