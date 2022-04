Artiste franco-argentine, née à Paris dans une famille d'artistes, elle est éveillée à l'art dès l'enfance par de grands artistes qui deviendront ses maîtres ; peintres, sculpteurs, musiciens, comédiens... A Buenos Aires elle fréquente l'atelier de Gabriela Aberastury. Depuis 2005, ses oeuvres sont exposées dans divers galeries et salons internationaux où elle a remporté plusieurs prix et récompenses. Poésie, cartes et livres d'artiste, installations et performances font aussi partie de ses créations qui laissent émerger l'héritage de ses origines qu'elle cultive précieusement.

ArtEvent, Paris



—"Je viens d'une famille d'artistes où créer est aussi vital que respirer. Ma mixité culturelle est ma richesse, l'art ma vocation, l'humanité mon amour." Helena Gath



Dessin, peinture, installations, performances, art-numérique, livres d'artiste, mail-art ...

Nabila Fluxus (Italie) - IUOMA Member -

Collectif A. (Artistes Argentins) - Kollectif B. (Union libre d'artistes en Bretagne) - Académicienne section Arts sur présentation de D. LeMagoarou Accademia Internazionale Greci Marino del Verbano -



Mes compétences :

Porteur de projets artistiques

Directeur artistique free lance

Artiste contemporain

Artiste conceptuel

Dibujo

Artist

Peinture

Drawing

Digital art

Dessin

Graphisme

Artiste plasticienne

Peinture à l'huile

Peinture acrylique

performances d'artiste

Sculpture

Conception graphique

Affiches, flyers, jaquettes/livrets CD

Art numérique

Arts plastiques

installations plasticiennes

Art contemporain

Arts graphiques