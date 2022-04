Elena KATS

Je suis en recherche d'opportunités dans la psychologie du travail ou développement RH (recrutement, gestion des carrières, formation...)





COMPETENCES:

•Définitions des besoins avec les managers

•Sourcing (Monster, APEC)

•Rédaction, diffusion d’annonces

•Sélections des candidats

•Pré qualification téléphonique

•Entretiens physiques

•Suivi des candidatures

•Relations écoles

•Elaboration du processus de gestion de carrière

•Elaboration des contrats de travail

•Gestion des dossiers des collaborateurs

•Relation avec la DDTEFP & les préfectures

•Elaboration de documents administratifs

•Participation à l’amélioration du SI RH

•Conseils relatifs aux problèmes relationnels et d’orientation

•Passations des tests

•Relation avec les partenaire dans les différents domaines de l'emploi

•Pratique de l'entretien individuel

•Techniques de recherche d'emploi

•Insertion sociale et professionnelle