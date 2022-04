AKAGII Agence de design textile



Akagii ou la prononciation italienne de mes initiales HG pour Helena Guilloteau.



Une invitation au voyage inspirée de mes expériences luxe et surfwear en France pour des marques internationales, ou encore pour des agences textiles en Italie et en Allemagne.



Akagii mêle énergie et douceur sur fond de motifs géométriques, ethniques, floraux, de dessins ou d’aquarelle. Autant d’univers qui se déclinent pour l’homme, la femme, l’enfant et la maison. Une touche française et une pointe de décalé.



http://akagii.com/



Ils m'ont fait confiance : THE NORTH FACE, RIPCURL, VOLCOM, TRIBORD, NABAIJI, DKNY, MISE AU GREEN, LICA DESIGN STUDIO, NEW AGE



Spécialisations : experte : adobe photoshop, illustrator, indesign,





Mes compétences :

Graphiste textile

Infographiste

Mode

Ameublement

textile designer