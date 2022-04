Héléna HADJITOURNOS

Http://hhadjitournos.wix.com/book



La pr��sence constante du num��rique et des ��crans tactiles d��montre qu'il est indispensable de ma��triser les nouvelles technologies pour ��voluer vers une communication innovante et toujours plus pertinente. Ma derni��re formation dispens��e par l'��cole Multim��dia et mon ann��e au pr��s d'experts de la conversion �� Uptilab m'on permis d'approfondir mes connaissances en UI/UX design, mais aussi d'��voluer dans l'animation et le Motion Design afin de ma��triser tous les supports pour une communication �� 360��.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

UI DESIGN

Gestion de projet

Créativité

Stratégie de communication

Adobe After Effects