Helena KOMPANIEC

Mon objectif principal de carier - c'est l' intégration des personnes en situation d'handicap dans le monde socio- professionnelle.

Mes compétences principales:



• Le diplôme dans le psychologie

• L’expérience dans l'animation et accompagnement des personnes en situation d'handicap

• Les langues étrangères : anglais, russe, français, allemand, ukrainien

• L’expérience dans le recrutement et les Ressources Humaines ( > 1 an)





Mes compétences :

Ingénérie formation

Accompagnement des personnes en situation de

psycho diagnostique des personnes

Ressources humaines

Traduction