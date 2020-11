Antoine ROLLAND

Directeur d'établissement médico-social - Disponible pour mettre mes compétences au service d'Associations ou Groupes multi-établissements.

2020 : CDD, management de transition, de 8 mois au sein de la Résidence Léontine VIE - Groupe mutualiste VYV3 à THOUARE. 82 résidents, dont 14 en UVP, avec PASA de 12 résidents. Mise en place d'une nouvelle équipe IDE et recrutement IDER et Gouvernante. Gestion crises (manque de personnel, COVID)

2017 - 2019 : Directeur de l'EHPAD - Maison de retraite La Roche Maillard, gérée par l'Association Bienfaisance St Martin à Vigneux de Bretagne (44). Etablissement de 74 résidents, dont 1 UPAD et 1 PASA avec 45 ETP.

J'ai été directeur d'un EHPAD de 75 places en Charente au sein de l'Association des Foyers de Province (AFP) entre le 11/09/2014 et le 31/05/2017. Ce CDI a fait suite à plusieurs missions en CDD / management de transition au sein d'ESAT et d'EHPAD (dont 2 missions pour LNA Santé à Deauville puis à Nice).

Je suis diplômé de l'Institut MESLAY (85) - Niveau 1



Ma formation puis mes premières expériences dans le domaine médico-social ont couvert 5 domaines :

- Le pilotage de projets et le management de la qualité : Amélioration de la qualité, de la qualité de service (QoS)

- Le management des ressources humaines et des compétences : Responsable du parcours professionnel des salariés, de la sécurité au sein de l'établissement

- Publics, politiques et organisations de l'intervention sociale : Interface avec les tutelles (ARS, CD), préparation CPOM.

- Gestion budgétaire et logistique : Garant de la maîtrise des budgets.

- Stratégie et conduite du changement, amélioration continue de la communication



De plus, dans le cadre de ma formation, j'ai réalisé les travaux suivants :

- Une étude concernant la présence des animaux en EHPAD : Apports et contraintes

- Un stage, support de mon Mémoire de fin d'études, dans un EHPAD associatif nantais pour réaliser un diagnostic et gérer une problématique d'accompagnement des salariés et des