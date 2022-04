Dominique SAMSON

Poste actuel: Formateur-Consultant au sein du Pôle Social de l’Institut Meslay depuis 2002

Expertises:

 Physiologie spécialisée en gérontologie et handicaps

 Connaissances des problématiques spécifiques des personnes âgées ou non, handicapées physiques et/ou psychiques

 Connaissances et particularités de la formation continue des publics professionnels de santé, sociaux et médico-sociaux

 Actions de formation dans le champ social et médico-social, notamment en EHPAD et services à domicile : mise en place de projets personnalisés, , d’établissement, de services, animation en gérontologie, évaluations internes, prise en compte de la douleur, accompagnement des personnes âgées désorientées, de la fin de la vie, gestes et postures pour la mobilisation, analyse de pratiques, démarche HACCP…

Diplômes:  Licence de Biologie Cellulaire et Physiologie

 Maîtrise de Physiologie

 Formation certifiée à l’Intervention Systémique

Références Professionnelles:  Actions de formation, de conseil dans le champ médico-social (cf. expertises)

 Responsable des cycles qualifiants « animateur(trice) en EHPAD », « assistant(e) de direction en établissement/service social et médico-social » et "coordonnateur(trice) en en établissement/service social et médico-social » à l’Institut Meslay

 Co-Responsable du cycle diplômant « CAFERUIS », niveau II, à l'Institut Meslay

 Formateur biologique et scientifique, de 1990 à 2004, pour différents centres de formation de Nantes, Cholet et Rennes (publics concernés : kinés, IDE, visiteurs médicaux, professions paramédicales, hydrothérapeutes, diététiciens, cosméticiens, éducateurs sportifs, métiers de l’alimentaire)

 Responsable Qualité et Développement pendant 1 an, chargé entre autres de l’HACCP, au sein d’une PME productrice de produits alimentaires déshydratés diététiques et classiques, pour les personnes adultes handicapées et/ou âgées vivant en établissements.