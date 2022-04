Dominique RAQUET

Durant mon parcours, qu'il soit distribution, industrie, ou médico-social, j'ai toujours cherché la relation et la satisfaction des clients (ou usagers), tout en ayant à cœoeur la rentabilité des opérations.

Bâtisseur, je recherche de nouveaux challenges pour la fidélisation et la croissance de l'activité.



Rencontrons-nous !



Mes compétences :

Management

Direction générale

Conduite de projets

Médico social et sanitaire

Mutualisations et réseaux

Droit social et du travail

Systèmes d'informations

Management de la qualité et méthode HACCP

Service client

Stratégie d'entreprise

Formation

Gestion budgétaire

Ressources humaines