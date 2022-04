Karine GAGNERON

En recherche quotidienne pour l'accompagnement d'autrui dans son altérité..dans tout ce qui est d'humain! Valeurs et éthique ..ne sont pas pour moi que des mots.

Après un parcours infirmier, puis d'encadrement en soin et en tant que responsable d'établissements dans le médico social, je m'oriente aujourd'hui vers une attention du corps et de l'esprit.



Un management empathique respectueux de chacun, permet de construire une réelle cohésion dans l'entraide en ayant du sens au quotidien.



Mes compétences :

santé

management d'equipes

gestion de projet

accompagnement