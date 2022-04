Héléna LECLERCQ

Diplômée d'un Master 2 en droit privé approfondi, je recherche un emploi en tant que juriste.



J'ai orienté mes études dans le droit privé mais j'ai également reçu des enseignements de droit public (droit administratif, droit administratif des biens, contentieux administratif et droit de la fonction publique). J''ai ensuite spécialisé mon cursus universitaire en m'intéressant au recouvrement de créances civiles et commerciales dans l'optique d'intégrer un service contentieux.



Après ma première expérience au sein d'une société d'assistance juridique spécialisée en droit social, j'ai décidé d'intégrer l'Institut d'Etudes Judiciaires d'Amiens pour embrasser la profession d'avocat. Suite à des choix personnels, j'ai renoncé à devenir avocat, non pas à cause de difficulté mais à des envies personnelles qui me semblaient incompatibles avec cette merveilleuse profession. J'ai tout de même passer l'examen du barreau pour tourner la page de cette expérience qui s'est montré, tout de même, très enrichissante au niveau intellectuel.



Sérieuse, rigoureuse et organisée voire maniaque, je désire mettre mes compétences juridiques au service d'une structure dynamique. Je suis de nature sociale, patiente et à l'écoute de mes collaborateurs. Je veux m'investir dans un travail qui me passionnera et avec, pourquoi pas, du management. Je n'ai aucune difficulté à communiquer avec les autres.



Mes compétences :

Droit social

Ecoute

Travail en équipe

Gestion de la relation client

Synthèse et capacité d'analyse

Organisation du travail

Dynamisme

Accueil téléphonique