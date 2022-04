Helena MIRANDA

Je suis actuellement étudiante et je m’intéresse en beaucoup en ce moment aux nanostechnologies.



J'en avais entendu parler à la télévision ou dans deux, trois articles mais je n'avais pris conscience des enjeux des nanotechnologies avant un cour.



Depuis je suis littéralement fascinée. Je vais éviter de m’étendre sur le sujet mais c'est assez excitant d’être le témoin d'une de la nouvelles ère avenir qui sera sans doute une des solutions et pas des moindres à la crise de ressources qui nous tombe dessus et qui a des conséquences géopolitiques assez graves.(bref je me perd..).



Mais disons qu'en gros depuis pas mal d’années je me préoccupe beaucoup de notre épuisement en ressources naturelles et je ça me fait plaisir à chaque fois que je vois comment la technologie finalement peut être une réponse à la folie des hommes.



Sinon j'ai commencé à travailler très tôt (à 16 ans, je faisais déjà,des petits extras le week-end dans une crêperie à cote de chez moi) et je considère être quelqu'un qui en a vu dans sa vie malgré mon jeune age. Chaque poste que j'ai occupé même les plus durs m'ont apporté tous quelque chose et fait naître chez moi des notions de pragmatisme mais aussi renforcé ceux de justice.



Avec le temps j'attends de plus en plus de mon avenir aussi. Je n'ai actuellement pas d'emploi et j'ai vécu un an de chômage assez dur mais qui n'a pas ébranlé mon envie de m’épanouir dans une entreprise ou je me sentirais en accord avec moi même.



Je pense qu'aujourd'hui avec plus de recul, ce que j'attends avant tout c'est un endroit ou on reconnaîtra mes compétences et ou on fera confiance à mon potentiel.



Suis je quelqu'un de rêveur? Peut être mais j’essaie de croire que ma situation me le permet encore.



Mes compétences :

Analyse par HPLC

Infrarouge, spectrophotometrie

Analyse par CPG

Contrôle non destructif