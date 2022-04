Héléna MOREAU

Je suis actuellement étudiante en Licence Professionnelle GPI MPI (Gestion de la Production Industrielle, Management des Processus Internes) à l'IUT de Nice Sophia Antipolis. Je suis cette formation en alternance.



Grâce à ce rythme, j'enrichie mon expérience professionnelle, mes compétences, mais aussi mon organisation de travail, et ma maturité professionnelle.



Je souhaite poursuivre ma carrière professionnelle sur des postes de logistique et planning.



Je suis titulaire d'un DUT QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation), d'un BTS Professions Immobilières et d'un BAC S mention AB. La diversité des études que j'ai effectuées (Science, Art, Immobilier, Industrie) me donne une large ouverture d'esprit, et une analyse diversifiée.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Office