Mes expériences professionnelles variées m’ont permises de développer des aptitudes techniques et d'atteindre un niveau d'expertise élevé en Web Marketing ainsi qu’en gestion de projet.



Dynamique, à l'écoute et rigoureuse, j’ai le sens des responsabilités, le goût des initiatives et du travail en équipe ou en parfaite autonomie.



CV EN LIGNE : http://www.doyoubuzz.com/helena-nesterova_0



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet technique

Chef de projet web

Communication

Communication web

Gestion de projet

Internet

Marketing

Moteur de recherche

Projet web

Promotion

Recherche

Référencement

Référencement naturel

Site internet

Technique

Web

Web marketing

Web-marketing

Webmarketing

Communication online

Google analytics