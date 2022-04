Helena PAUTRAT

Actuellement en Master Management des organisations souples et innovantes (MOSI), je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine de la communication digitale.



Mes cinq dernières années d’étude dans les domaines du management, de la communication et du digitale m’ont permis d’acquérir un esprit professionnel, une excellente aisance à l’oral et un bon esprit d’équipe.



Autonome, responsable, et ayant une bonne capacité d'adaptation, je saurais m’intégrer parfaitement dans de nouveaux environnements.



Mes compétences :

Social media

Réseaux sociaux

Brand content

Stratégie de communication

Gestion de projet

Veille

Newsletter

Bilan statistique

Campagne publicitaire

Community management

Team building

Evenementiel

Live tweet