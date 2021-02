Helena SERRA

Après 8 ans d'aventure entrepreneuriale à la tête du studio de création audiovisuelle Canasucre Productions, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité professionnelle en tant que scénariste, réalisatrice ou assistante ou chargée de production dans le domaine du cinéma, du jeu vidéo ou de la communication.



Dernière réalisation : le court-métrage animé The Butterfly Cage, écrit et réalisé par Hélèna SERRA et Maxime SABISIK, avec le soutien de Pictanovo et du Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains.

Actuellement diffusé dans tous les bons festivals près de chez vous ;-)



https://www.thebutterflycagemovie.com