Héléna VINDIC

Actuellement en troisième année d'IBPM (International Bachelor Programme in Management) à L'ESC Rennes School of Business, je suis à la recherche d'un stage d'une durée minimum de 8 semaines. Ce stage commencera au début du mois de Mai.



Passionnée par les secteurs de la mode et de l'art, je souhaite intégrer le département marketing d'une entreprise internationale spécialisée dans ces domaines.



Mes compétences :

Créativité

Microsoft office

Travail en équipe

Apprentissage rapide

Gestion de la relation client

Organisation du travail

Rédaction

Stratégie de communication

Marketing

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Réseaux sociaux