Helena VIRLOGEUX

Grâce à mes expériences professionnelles, j’ai pu acquérir des compétences touristiques et relationnelles me permettant de réaliser que travailler dans le domaine du tourisme est ma vocation.



Je souhaite vivement acquérir de l'expérience dans l'hôtellerie de luxe en tant que réceptionniste, et pouvoir découvrir comment fonctionne un hôtel en ayant l'opportunité, au fur et à mesure du temps, de pouvoir occuper chacun des postes.



Dynamique, courtoise et soucieuse de fournir de bons résultats, je saurai répondre aux attentes à chacune des personnes faisant parti de mon environnement professionnel. Je saurai offrir un service de grande qualité afin de fidéliser et satisfaire pleinement notre clientèle.



Mon objectif professionnel d'ici quelques années, après avoir acquis suffisamment d’expériences en hôtellerie, je souhaiterais ouvrir et manager des chambres d’hôtes à l’étranger (USA) en représentant les valeurs de la France, par une décoration atypique des chambres, une gastronomie raffinée à la française, et surtout à l’exigence des qualités d’accueil, de confort et de bien-être du client.



Etant consciente de la réalité des responsabilités à fournir pour atteindre cet objectif, je souhaite vivement rejoindre un groupe, respecter les règles et missions, apprendre, m'épanouir et évoluer en privilégiant une excellente ambiance dans l'équipe.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Stratégie de communication

Techniques de vente

Connaissances géographique

Logiciels de réservation agence voyages (médiane,

Travail en équipe

Organisation de voyage et guide

Organisation du travail

Procédures d'encaissement

Accueil physique et téléphonique